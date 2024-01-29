фото:Fox Broadcasting Company, Стоп-кадр из 9 серии 23 сезона анимационного сериала "Симпсоны", в которой упоминается "Независимая республика Техас"
Поклонники «Симпсонов» обнаружили в сериале упоминание о «независимой республике Техас». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский сегмент соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ), сообщает dzen.ru
Речь идет о девятом эпизоде 23-го сезона мультсериала «Праздники минувшего будущего», который вышел в эфир в 2011 году. По сюжету серии, герои переносятся в футуристическое будущее. В одном из моментов младшая дочь Симпсонов — Мэгги — собирается навестить родных с помощью телепорта, но из-за беременности ее не пропускают на терминале.
Перед Мэгги телепортом воспользовались два человека. При этом местом назначения одного из них была «независимая республика Техас». Ряд пользователей отметили, что это является очередным предсказанием от создателей сериала.
На фоне происходящего техасцы активно публикуют посты с призывом к Texit — «техасскому Brexit», то есть выходу штата из состава США. Американский президент Байден заявил, что примет жесткие меры для пресечения потока нелегалов.
Ранее фанаты неоднократно обнаруживали в "Симпсонах" предсказания из прошлого. В 2000 году в одном из эпизодов было предсказание о том, что Дональд Трамп станет президентом США, а в 1993-м авторы включили в один из эпизодов эпидемию вируса, завезенного с посылками из Азии - спустя четверть века зрители распознали в этом предсказание пандемии коронавируса.
В "Симпсонах" также есть эпизод, напоминающий экскурсию с погружением к "Титанику", которая закончилась трагедией в июне прошлого года.
Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов.
В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений.
Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.