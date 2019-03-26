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Предпринимательская деятельность под контролем: 14 млн рублей административных штрафов взыскано за прошедший год

Предпринимательская деятельность под контролем: 14 млн рублей административных штрафов взыскано за прошедший год
фото: minfin.gospmr.org

В 2023 году налоговые инспекции республики провели более 50 тысяч различных проверок.

В частности, по информации Министерства финансов ПМР, в рамках Закона «О порядке проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)» налоговики провели более 3 тысяч проверок. Подавляющее большинство из них (2,5 тыс.) внеплановые, информирует novostipmr.com

Также сотрудники налоговых органов проверили 11,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств на предмет наличия документа о занятии предпринимательской деятельностью по специальным налоговым режимам.

Ещё более 10 тысяч контрольных мероприятий проведено среди ИП и коммерческих фирм на предмет того, выдают ли они чеки своим клиентам.

Камеральный контроль в отношении отчётности проведён среди более чем 25,4 тыс. налогоплательщиков.

В результате было составлено 4 095 протоколов об административном правонарушении, по которым вынесено 827 предупреждений, наложены административные штрафы на сумму 14,9 млн рублей.

Сумма административных штрафов, поступившая в бюджет, составила 12,2 млн руб. В том числе 7,7 млн – по протоколам прошлых лет.

  • Вчера, 21:35
  • DTV
  • Просмотров: 48
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