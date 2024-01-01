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Чебан: С мая мы, скорее всего, возобновим поставки газа от "Газпрома"

Чебан: С мая мы, скорее всего, возобновим поставки газа от "Газпрома"
Фото: открытые источники

Правый берег Днестра может вернуться к поставкам газа из России весной текущего года. Об этом заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала TV8.

"Контракт с "Энергокомом" истекает 30 апреля. С мая мы, скорее всего, возобновим поставки газа от "Газпрома", конечно, если цена будет благоприятной, согласно условиям соглашения 2021 года", — цитирует Чебана realitatea.md

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что если цены будут более конкурентоспособными, чем предложенные на международном рынке, не исключена закупка природного газа и у «Газпрома».

Молдова отказалась от российского газа в конце 2022 года и переориентировалась на западные рынки после того, как "Газпром" сократил объем поставок в Кишинев до 5,7 млн кубометров в сутки. Весь объем голубого топлива был перенаправлен на левый берег Днестра в обмен на электроэнергию.
  • Сегодня, 09:44
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