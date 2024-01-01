Европейская комиссия (ЕК) в пятницу отказалась комментировать предложение об отмене контроля на сухопутной границе между Болгарией, Румынией и Грецией, высказанное несколькими политиками из этих трех стран в письме к министру миграции и предоставления убежища Греции Димитрису Каиридису.
"Мы, конечно, не будем комментировать содержание письма, которое не было адресовано нам и которого мы не видели.
Роль или часть Шенгена, которая в настоящее время распространяется и на Болгарию, очень хорошо известна, адаптации к тому, что было согласовано всеми странами-членами, также очень хорошо известны - это ситуация, в которой мы находимся, мы не будем спекулировать о чем-либо, что может выйти за рамки этого, пока не будут приняты дальнейшие решения", - сказал главный пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер, пишет Noi.md со ссылкой на agerpres.ro.
Подписавшие обращение довели до сведения министра Димитриса Каиридиса несколько аргументов, почему они считают это обращение своевременным и почему призывают отменить контроль как можно скорее.
"Во-первых, с 2011 года Европейская комиссия постоянно повторяет, что Болгария и Румыния готовы к полноправному членству в Шенгенской зоне.
Во-вторых, Европейский парламент выпустил множество резолюций и докладов, призывающих к полноправному членству в Шенгенской зоне, которые были поддержаны абсолютным большинством членов палаты", - заявили подписанты письма.