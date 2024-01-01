На заседании Комитета Верховного Совета по образованию, общественным объединениям и СМИ депутаты обсудили изменения и дополнения в Закон ПМР «Об образовании». Авторы законодательной инициативы – парламентарии: Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк.
На уровне закона предлагается установить запрет на использование учащимися гаджетов (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и другие) во время уроков. Исключения будут составлять случаи возникновения угрозы жизни и здоровью самих обучающихся или работников организаций образования, а также иные экстренные ситуации, пишет novostipmr.com.
Также законодательная инициатива предлагает закрепить в профильном законе некоторые права и обязанности участников учебного процесса.
Проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «Об образовании» депутатский корпус рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний в первом чтении.