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Правительством утвержден новый порядок установления памятников и мемориальных досок

Правительством утвержден новый порядок установления памятников и мемориальных досок
Фото: novostipmr.com

На заседании высшего органа исполнительной власти утвержден порядок установления в населенных пунктах республики памятников, мемориальных досок и знаков. Внесение изменений в действующее Положение обусловлено необходимостью закрепления актуальных норм для более эффективной реализации механизма, сообщает пресс-служба Правительства.

Таким образом, дополнен перечень документов, которые нужно предоставить заинтересованным лицам для возведения мемориальных объектов, и установлены соответствующие сроки подачи заявок. К списку предоставляемых бумаг необходимо приложить сведения об особом вкладе и заслугах увековечиваемого лица, деятельность которого принесла долговременную пользу мировому сообществу, республике или месту, где предлагается установить памятник. Также пакет документов должен включать эскизный проект объекта с указанием размера и материала, из которого он будет изготовлен. Что касается сроков, то документы должны быть поданы не позднее чем за два месяца до планируемой установки.

Вести регистрацию заявок будут государственные администрации городов и районов, после чего предложения направляются в Комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей или знаменательных событий. Ее состав также дополнен. В него включили представителей Института госуправления и социально-гуманитарных наук им. Т.Г. Шевченко, Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина, кафедры «Архитектура и дизайн» Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко и общественной организации «Союз архитекторов Приднестровья».
  • Сегодня, 15:07
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