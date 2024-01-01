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Обслуживание госдолга Молдовы в 2023 году выросло в два раза

Обслуживание госдолга Молдовы в 2023 году выросло в два раза
Иллюстрация: tv6.md

Расходы правительства Молдовы на обслуживание государственного долга в 2023 году выросли в 2 раза, до $299 млн. Об этом сообщил лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдовы, экс-премьер республики Ион Кику, пишет ТАСС.

"Государственный долг увеличился в 2023 году еще на 9,34 млрд леев ($527 млн), а его доля в ВВП достигла рекордного уровня в 37,9%. Поскольку за 36 месяцев президентского мандата Майи Санду государственный долг увеличился ровно на 36 млрд леев ($2 млрд), а кредиты были предоставлены под огромные проценты как внутри страны, так и за ее пределами, в 2023 году государству пришлось выплатить только по процентам и комиссиям более 5,3 млрд леев ($299 млн), что больше в 2 раза, чем в 2022 году", - написал Кику в своем Telegram-канале.

По его мнению, финансовые ресурсы, которыми располагает правительство, в этом году продолжат сокращаться. В целях экономии власти прекратили финансирование групп продленного дня в школах, а также сократили социальных работников, обратил внимание экс-премьер
  • Сегодня, 15:24
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