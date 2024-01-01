В минувшем году был апробирован пилотный зарплатный проект в медицинской отрасли. Пионером в сфере здравоохранения выступил коллектив РКБ. Как сообщает пресс-служба главы государства, результаты подтвердили правильность принятого решения: заработная плата работников Республиканской клинической больницы заметно возросла, расходование выделяемых государством средств стало более эффективным. Об этом говорили на совещании при Президенте. Главврач ведущего медучреждения Приднестровья рассказал, что нововведения были направлены на решение таких задач, как сохранение кадрового потенциала, улучшение благосостояния персонала и повышение качества оказываемых медицинских услуг. По словам Игоря Тостановского, в процессе оптимизации были сокращены две сотни ставок, при этом ни один сотрудник не уволен. Что касается проведенного сокращения коечного фонда, то конкретно в РКБ свернуто незначительное число коек – 65 из 670. Это объясняется тем, что данное учреждение является базовым республиканским стационаром. При этом в целом по республике есть избыток коечной емкости, отмечали участники совещания.
Вадим Красносельский спрашивал о конкретных зарплатных изменениях для сотрудников РКБ. Средние показатели до и после обновления системы финансирования: врачи – 5433 рубля и 8031 рубль (+47%), медсестры – 3503 рубля и 5493 рубля (+57%), младший медперсонал – 2643 рубля и 4038 рублей (53%), прочие специалисты – 3143 рубля и 4657 рублей (48%). Растет положительная динамика движения кадров. Количество основных работников больницы за время действия новой системы оплаты труда выросло с 1077 до 1116. Важный аспект: заметно сократилось число нареканий со стороны пациентов относительно качества оказания медицинской помощи. Эффективным инструментом является балльная система, используемая при начислении дополнительных выплат. Дифференциация связана также с нагрузкой на отделение. Она разнится, а значит, отличается и материальное вознаграждение специалистов.
Примеру РКБ последовали другие медучреждения. Сейчас поэтапное внедрение новой системы проходит в 17 организациях, подведомственных Минздраву. Планируемая дата перехода – 1 апреля текущего года. На совещании обсудили подвижки. С докладом выступила Министр здравоохранения Кристина Албул. Она рассказала, что уже пересмотрено штатное расписание, проведен мониторинг имеющегося коечного фонда, проведены расчеты, связанные с необходимостью увеличения числа койко-мест дневных стационаров. Обозначены предварительные расчеты дополнительных затрат государства, связанных с запуском пилотного проекта, – отдельно по каждой из семнадцати организаций и в целом на этот год.
Вадим Красносельский отдельно остановился на поликлинической службе, отметив, что этот сектор требует повышенного внимания. Участники совещания сошлись во мнении, что оценка нагрузки и контроль качества предоставления услуг в учреждениях этого звена будут проблематичны без современной системы электронного учета. Работа в этом направлении ведется.
Обсуждали и подписанный накануне Президентом законопроект, предполагающий повышение размера пенсионных выплат и пособий. Документ в ближайшее время рассмотрит депутатский корпус. Говорили также о перспективах роста зарплат работников социальной сферы и просвещения. Отмечено негативное влияние внешних факторов, в частности блокадных мер со стороны Молдовы. Тем не менее государство прилагает максимум усилий для реализации запланированного.
Активное участие в инициированной Главой государства рабочей дискуссии приняли не только представители Минздрава и Минфина, но и руководство Администрации Президента, Правительства ПМР, Верховного Совета, а также профильных парламентских комитетов.