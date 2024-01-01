Министр внутренних дел Виталий Нягу возглавил работу отчётного совещания, на котором подвели итог оперативно-служебной деятельности городского управления милиции в 2023 году, сообщила пресс-служба МВД ПМР
Отмечалось, что на территории обслуживания зарегистрировано 702 преступления. Этот показатель на 9,4% меньше, чем в 2022 году. Почти треть из них выявлена по инициативе сотрудников. Уровень общей раскрываемости превысил 75%.
Из общего числа зарегистрированных 82 тяжких и 40 особо тяжких преступлений. Раскрываемость в этих категориях составила 82,3% и 88,2% соответственно.
Снизилось количество преступлений, которые были совершены в общественных местах.
Судя по статистике, в Бендерах чаще всего совершают преступления по пятницам с шести вечера до полуночи, по большей части в центральном районе города. На втором и третьем местах – микрорайоны Борисовка и Солнечный.
На дорогах города и прилегающих населённых пунктов произошло 24 ДТП, в которых 28 человек получили травмы, погибших – нет.
В ходе совещания рассматривали накопившиеся вопросы, обозначены первоочередные цели и задачи, намечены пути их достижения и реализации.