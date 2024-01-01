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Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро

Молдова подала заявку на присоединение к Единой зоне платежей в евро
фото из открытых источников

Молдова подала заявку на присоединение страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Такое заявление подписала глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу 30 января. Видео церемонии подписания размещено на сайте регулятора.

Драгу отметила, что присоединение Молдовы к SEPA даст стране несколько преимуществ, передаёт interfax.ru

"Все заинтересованы в быстрых, безопасных, транспарентных платежах по устойчивой цене. Эта система платежей позволит проводить платеж в течении 24 часов и вместо того, чтобы платить, 20, 30, 50 евро за одну транзакцию, будем платить 1, 2, 3 евро", - сказала она, добавив, что присоединение Молдавии к SEPA будет стимулировать развитие торговли.

По словам Драгу, после подписания заявки должно пройти еще два этапа. Первый - это оценка со стороны Европейского платежного совета (European payments council), которая продлится около года, а затем непосредственно присоединение Молдавии к SEPA.

SEPA была создана по инициативе ЕС и начала свою работу в 2008 году. В настоящее время SEPA работает в 36 европейских странах, в том числе 27 странах ЕС.

Депутат и председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан назвал подписание запроса «очень важным шагом для Молдовы и нашей экономики», отметив, что банковские комиссии за переводы из-за рубежа будут такими же, как и местные, пишет zdg.md

«Заявка НБМ на вступление в SEPA (Single Euro Payment Area — Единая зона платежей в евро, — прим. ред.) — очень важный шаг для Республики Молдова и нашей экономики. Как только мы будем приняты, это будет означать, что граждане и предприятия смогут осуществлять безналичные транзакции намного проще, быстрее и дешевле со всеми 36 странами-членами SEPA (страны ЕС + Великобритания, Швейцария, Норвегия и другие страны).

Например, гражданин Молдовы из диаспоры, желающий купить квартиру в Кишиневе по переводу, сможет сделать это дешевле — вместо комиссии в размере около 500 евро, которая взимается сегодня за перевод 60 тысяч евро (или даже больше, в зависимости от банка), потребитель заплатит около 30-40 леев, т. е. столько же, сколько и за местный банковский перевод. В SEPA нет платы за трансграничные переводы. В SEPA нет границ. Для развития торговли это также принесет большую пользу, поскольку безналичные операции станут проще.

Более того, переводы будут обрабатываться гораздо быстрее, некоторые из них даже в течение нескольких секунд.

SEPA также обеспечивает безопасность — жалобы потребителей и возврат средств могут осуществляться в соответствии с единым общеевропейским регламентом.

SEPA способствует еще большей конкуренции между банками в странах-участницах. Поскольку банки в зоне SEPA должны соответствовать единым стандартам, потребители могут свободно выбирать между различными банками (…)», — написал Раду Мариан в социальных сетях.

  • Сегодня, 09:56
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