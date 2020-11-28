Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровья утверждено Положение об избирательных объединениях и избирательных блоках при проведении выборов Президента ПМР и депутатов Верховного Совета ПМР, информирует NewsPMR.Com
Документ разработан в целях определения порядка участия избирательных объединений и регистрации избирательных блоков в ЦИК ПМР при проведении выборов Президента и депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.
Избирательное объединение – общественное объединение, политическая партия, уставы которых предусматривают участие в выборах, которые созданы и зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством, не позднее чем за три месяца до дня выборов либо до даты выборов, установленной Конституцией и законами Приднестровской Молдавской Республики.
Избирательный блок – добровольное объединение двух или более избирательных объединений, зарегистрированных в порядке, установленном действующим законодательством для совместного участия в выборах. Избирательный блок приобретает статус такового с момента регистрации ЦИК и утрачивает таковой с момента официального опубликования результатов выборов.
Согласно положению:
При выборах Президента и депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики политические партии, общественные объединения республиканского значения могут создавать избирательные блоки, которые подлежат регистрации в ЦИК ПМР.
Избирательное объединение, являющееся учредителем, членом либо участником другого общественного объединения, выступающего на выборах Президента и депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в качестве избирательного объединения либо принимающего участие в создании избирательного блока, не может выступать на этих выборах в качестве избирательного объединения, как самостоятельно выдвигающего кандидата, так и участвующего в создании избирательного блока.
Избирательный блок республиканского масштаба имеет право на регистрацию в ЦИК за три месяца до начала избирательной кампании и в течение 35 дней с начала избирательной кампании.
Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней после подачи документов принимает решение о регистрации избирательного блока либо отказе в регистрации. Принятое решение в письменной форме в трехдневный срок ЦИК вручает заявителю под роспись.
Основаниями для отказа в регистрации могут служить решение суда о приостановлении прав либо ликвидации соответственно политической партии или общественного объединения, их структурных подразделений, а также недостоверность документов, представленных для регистрации избирательного блока. В случае принятия решения ЦИК ПМР об отказе в регистрации избирательного блока политической партией или общественным объединением может быть подано заявление в суд о защите избирательных прав.
Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в зарегистрированном уставе соответствующего избирательного объединения. Изменение наименований избирательных объединений, избирательных блоков в период избирательной кампании не допускается.
Решение о вхождении в избирательный блок принимается на съезде (конференции) каждого из избирательных объединений (с указанием наименований тех избирательных объединений, с которыми предполагается создать избирательный блок), после чего представителями этих избирательных объединений подписывается совместное решение о создании избирательного блока. Вошедшие в избирательный блок избирательные объединения не могут в период одной и той же избирательной кампании входить в иные избирательные блоки или выступать в качестве самостоятельных избирательных объединений. После регистрации избирательного блока в ЦИК в его состав не могут быть включены какие-либо иные избирательные объединения.
Избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие кандидата, назначают своих уполномоченных представителей в выборах Президента и депутатов Верховного Совета ПМР. Уполномоченные представители назначаются решением съезда (конференции) избирательного объединения или представителей избирательных объединений, вошедших в избирательный блок, либо решением органа, уполномоченного на то съездом (конференцией) избирательного объединения или представителей избирательных объединений, вошедших в избирательный блок.
При проведении избирательной кампании уполномоченные представители не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Срок их полномочий начинается со дня их назначения и истекает в момент утраты статуса кандидата, зарегистрированного кандидата лицом, выдвинутым кандидатом данным избирательным объединением, избирательным блоком, но не позднее дня официального опубликования результатов выборов. Полномочия уполномоченного можно прекратить в любое время, но для этого следует письменно известить его об этом и направить копию соответствующего решения в Центральную избирательную комиссию.