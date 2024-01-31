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Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России

Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России
фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный суд ООН по итогу рассмотрения иска Украины постановил, что Россия частично нарушила пункты конвенций ООН о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом суд не удовлетворил требование о выплате компенсаций Украине, сообщает kommersant.ru

Международный суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму, сообщила председатель инстанции Джоан Донохью, передаёт РИА Новости

Уточняется, что речь идет о заявлении, поданном Киевом в 2017 году. Тогда Украина потребовала признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как отметила судья, в случае с Донбассом Москва соблюдала свои обязательства по большинству положений конвенции. Речь идет в том числе о статьях 10, 12 и 18 (первый пункт). При этом суд постановил, что у Москвы было только одно нарушение — в первом пункте девятой статьи. В нем речь идет о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории этой страны, после получения соответствующей информации.

Что касается Крыма, то в этой ситуации суд также отклонил большую часть претензий Киева. По словам Донохью, Россия организовала образовательную систему в школах на полуострове после 2014 года на украинском языке, но при этом нарушила первый параграф второй статьи и пятую статью Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Согласно второй статье Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, государства-участники осуждают расовую дискриминацию и обязуются безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами.

Пятая статья предполагает, что государства обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом.

Остальные претензии Украины суд не принял.

Москва не раз отвергала обвинения со стороны Киева, заявляя, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории и будет защищать эти права. При этом российские власти неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что украинские войска и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

В МИД РФ заявили, что суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", передаёт ТАСС

Международный суд ООН отказался идти на поводу у Киева и признавать Российскую Федерацию "государством-агрессором". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором, - говорится в сообщении министерства. - Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями"
  • Сегодня, 19:24
  • DTV
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