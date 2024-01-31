Верховный Совет Приднестровья принял во втором, окончательном чтении подготовленные Правительством ПМР изменения в Закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», информирует novostipmr
Этот закон, принятый еще в 1995 году, допускал проведение расчетов с бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами не только в денежной форме, но и в натуральной, а также с помощью взаимозачетов и векселей.
Как отмечают разработчики законопроекта, неденежные формы платежей налогов и сборов в Приднестровье уже не применяются, кроме того, они препятствуют реализации закона «О закупках в ПМР», который был принят в 2018 году. Исключительно денежную форму уплаты налогов и сборов предусматривает и законодательство Российской Федерации.
Погашение долгов по налогам при помощи передачи государству имущества должника остается возможным только в случае процедуры банкротства, когда списываются соответствующие суммы налога и прекращаются обязанности юридического лица по его уплате.
Новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.