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Налоги в Приднестровье можно заплатить только деньгами

Налоги в Приднестровье можно заплатить только деньгами
фото: novostipmr

Верховный Совет Приднестровья принял во втором, окончательном чтении подготовленные Правительством ПМР изменения в Закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», информирует novostipmr

Этот закон, принятый еще в 1995 году, допускал проведение расчетов с бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами не только в денежной форме, но и в натуральной, а также с помощью взаимозачетов и векселей.

Как отмечают разработчики законопроекта, неденежные формы платежей налогов и сборов в Приднестровье уже не применяются, кроме того, они препятствуют реализации закона «О закупках в ПМР», который был принят в 2018 году. Исключительно денежную форму уплаты налогов и сборов предусматривает и законодательство Российской Федерации.

Погашение долгов по налогам при помощи передачи государству имущества должника остается возможным только в случае процедуры банкротства, когда списываются соответствующие суммы налога и прекращаются обязанности юридического лица по его уплате.

Новый закон вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
  • Сегодня, 19:37
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