Из-за нехватки российских дипломатов в Молдавии (в 2023 году Кишинев выслал 45 дипломатических работников РФ) «остро стоит вопрос об организации голосования в Приднестровье». Об этом сегодня, 31 января, заявил член ЦИК России Павел Андреев, уточнив, что молдавские власти допускают открытие пока только одного избирательного участка в РМ на базе диппредставительства, информирует eadaily.com Он отметил, что «сейчас самая острая ситуация развивается вокруг Молдавии».
«Мы ожидаем открытия как минимум одного участка в Молдавии на базе диппредставительства. Но пока решения об этом не получили. И, конечно, остро стоит вопрос о голосовании в Приднестровье, где живет большое число российских граждан, которые традиционно участвовали в голосовании. Сейчас достаточно сложная ситуация с направлением дипломатических сотрудников, которые действовали на усиление для организации работ на избирательных участках Приднестровья. Сейчас такой возможности практически нет. Этим МИД сейчас активно занимается», — сказал представитель ЦИК.
В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова напомнила о том, что Россия «всегда предоставляла» Молдавии «самые благоприятные условия для голосования» и открывала на своей территории столько участков, сколько просили молдавские власти.
« И если раньше у нас было участков гораздо больше, чем в Европе или других странах, сейчас, несмотря на то, что многие граждане Молдавии, которые здесь работали, просили организовать участки, они искусственно стали их сокращать. Это политическая конъюнктурная стратегия вопреки желаниям избирателям — жителям Молдавии», — заключила Памфилова.
Напомним, что посольство РФ в Кишиневе еще в ноябре 2023 года проинформировало молдавскую сторону о намерении провести на территории РМ выборы президента России для постоянно проживающих в стране россиян. До сих пор решение не принято. При этом Кишинев предупредил о том, что разрабатывает «план реагирования» на случай, если такие участки будут открыты на территории неподконтрольного им Приднестровья, как это было раньше.
«Открытие избирательных участков в Приднестровском регионе неприемлемо. К сожалению, такое случалось в прошлом, но без согласия конституционных властей Молдавии так быть не должно», — подчеркнул новый министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой.
Как сообщало EADaily , на выборах в российскую Госдуму в июле 2021 в Приднестровье действовали 27 избирательных участков, что является самым большим количеством открытых в другой стране. Жители Приднестровья, где проживает более 250 тыс. россиян, традиционно проявляют высокую электоральную активность, тем самым демонстрируют приверженность итогам референдума 2006 года — курс на независимость и сближение с РФ.
31 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ завершила прием подписных листов, собранных в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба госоргана, информирует gazeta.ru
Подписные листы в Центризбирком принесли пять граждан, одного из которых уже зарегистрировали кандидатом на выборы президента.
Среди них:
действующий президент страны Владимир Путин с 315 тыс. подписей, собранных в 89 регионах РФ;
председатель фракции «Коммунисты России» Сергей Малинкович,
самовыдвиженец и экологический активист Анатолий Баташев,
бьюти-блогер Рада Русских,
кандидат от фракции «Гражданская инициатива» Борис Надеждин.
Согласно избирательным правилам, кандидатам, предложенным непарламентскими партиями, нужно представить в комиссию от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцам — от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.
Выборы президента Российской Федерации пройдут 15 – 17 марта 2024 года.
Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.