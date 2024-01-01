За остановку и стоянку в неположенном месте сотрудники ГАИ будут выписывать штраф 184 рубля. Раньше нарушители платили 92 рубля, так как эту сумму штрафа выписывали за несоблюдение всех дорожных знаков. Теперь за несоблюдение требований знака, запрещающего остановку или стоянку, в Кодексе об административных правонарушениях прописали отдельный пункт в статье 12.17, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Кроме этого, [b]если под запрещающим знаком есть табличка «Работает эвакуатор», то при отсутствии водителя машину отправят на штрафстоянку. [/b
]Законопроект Президента о внесении изменений в КоАП депутаты приняли на пленарном заседании во втором окончательном чтении. До сих пор таблички о работе эвакуатора не устанавливались. И в случае, когда автомобиль, припаркованный под знаком «Стоянка запрещена», мешал движению, у сотрудников ГАИ возникали вопросы, можно ли его эвакуировать.
«Теперь будет более понятно, [b]если остановился под знаком «остановка, стоянка запрещена» это будет штраф[/b]. Если остановился в месте, где установлен знак или разметка, что остановка, стоянка запрещена, и есть табличка о том, что ведется эвакуация, то в любом случае это штраф. Но водитель может на месте не найти свою машину, она будет на штрафстоянке», – прокомментировал официальный представитель по президентскому законопроекту Радион Чеботарь.
[b]Изменения в Кодекс об админправонарушениях вступят в силу спустя 14 дней после официального опубликования. Где нужно установить дорожные знаки, совместно решат органы местной власти и Министерство внутренних дел.[/b]