В столичном управлении милиции 31 января прошло рабочее совещание, на котором обсудили результаты оперативно-служебной деятельности подразделения за 2023 год. Возглавил работу министр внутренних дел Виталий Нягу, информирует пресс-служба МВД ПМР.
В минувшем году на территории обслуживания зарегистрировано 982 преступления, из которых 165 – тяжких и 77 – особо тяжких. Из числа последних почти половина – это преступления, выявленные сотрудниками милиции в сфере незаконного оборота наркотиков.
Отмечается общее снижение регистрации убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений, хищения и уничтожения имущества, нарушения неприкосновенности жилища и угонов.
В отчётном периоде на 24,5% снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, на 35,8% – на улицах города.
Общая раскрываемость преступлений в столице составила 81,5%.
Отмечен рост раскрываемости до 95,6% преступлений, совершённых в общественных местах.
Вместе с тем увеличился процент раскрытия хищений имущества из жилищ, уничтожения имущества, хищения в особо крупных размерах, злоупотребления властью, служебных подлогов, нарушения неприкосновенности жилища.
На уровне с прошлым годом 100-процентная раскрываемость фактов по таким преступлениям, как изнасилование, разбой, грабёж, хулиганство, хранение и ношение оружия, незаконное занятие предпринимательской деятельностью, уклонение от уплаты налогов, взятка, уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил административного надзора.
Сотрудниками криминальной милиции за 2023 год было раскрыто 333 преступления. Также раскрыто 20 преступлений прошлых лет, из которых 3 – особо тяжких.
В целом отмечалось, что оперативная обстановка на территории обслуживания УВД г. Тирасполь оставалась стабильной.
Глава ведомства признал работу столичной милиции удовлетворительной.