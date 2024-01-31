В самом центре парка Горького есть полуразрушенное одноэтажное здание, в 1980-е годы и в начале 1990-х здесь была городская бильярдная. К середине нулевых интерес к этому спорту угас, бильярдную закрыли, здание ветшает и разрушается.
«Государственная администрация приняла решение обследовать объект, посмотреть возможности дальнейшего его использования. Был проведен анализ, из его выводов — ремонт затратный, что сложно для бюджета. Объект был включен в перечень объектов малой приватизации и после оценки выставлен на аукцион», — пояснила первый заместитель Главы Госадминистрации г.Бендеры по экономическим и правовым вопросам Людмила Шеленкова, пишет пресс-служба местной госадминистрации.
Объект приобрела семья предпринимателей и хочет сделать из него детский досуговый центр. Открытие планируется примерно через год.