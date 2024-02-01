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Названа новая цена газа для Молдовы от "Газпрома"
Изображение: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»
В феврале 2024 года закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $354,34 за тысячу кубометров.
Об этом сообщил председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, отметив, что в январе 2024 года аналогичный показатель был равен $378,10 за тысячу кубометров, передает Noi.md
Вадим Чебан подчеркнул, что, как и ранее, весь объем газа от ПАО «Газпром» будет направлен ООО «Тираспольтрансгаз».
- Сегодня, 12:35
- DTV
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