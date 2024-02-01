Государственный таможенный комитет ПМР сообщает об официальном опубликовании Постановления Правительства Приднестровья «О введении экспортной регуляторной таможенной пошлины на некоторые виды топливной древесины».
Такие ограничения действуют в Приднестровье с августа 2022 года и продлены в целях оперативного регулирования вывоза из страны древесины топливной, сообщается на сайте ГТК ПМР.
Постановлением Правительства ПМР установлена экспортная регуляторная таможенная пошлина в размере 0,02 доллара США за килограмм в отношении товаров, вывозимых с территории республики и классифицируемых в следующих товарных подсубпозициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности:
- 4401 11 009 (древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: хвойных пород [за исключением не колотые бревна, не колотые поленья]);
– 4401 12 009 (древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: лиственных пород не колотые бревна, не колотые поленья).
Данное Постановление Правительства ПМР вступает в силу с 1 февраля 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.