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Ограничения на вывоз топливной древесины продлены

Ограничения на вывоз топливной древесины продлены
Фото: открытые источники

Государственный таможенный комитет ПМР сообщает об официальном опубликовании Постановления Правительства Приднестровья «О введении экспортной регуляторной таможенной пошлины на некоторые виды топливной древесины».

Такие ограничения действуют в Приднестровье с августа 2022 года и продлены в целях оперативного регулирования вывоза из страны древесины топливной, сообщается на сайте ГТК ПМР.

Постановлением Правительства ПМР установлена экспортная регуляторная таможенная пошлина в размере 0,02 доллара США за килограмм в отношении товаров, вывозимых с территории республики и классифицируемых в следующих товарных подсубпозициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности:

- 4401 11 009 (древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: хвойных пород [за исключением не колотые бревна, не колотые поленья]);

– 4401 12 009 (древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах: древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах: лиственных пород не колотые бревна, не колотые поленья).

Данное Постановление Правительства ПМР вступает в силу с 1 февраля 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.
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