В Молдове четыре женщины пытались продать новорожденного одной из них паре из Румынии. Мать младенца приехала рожать в Молдову из Украины, остальные женщины организовали схему продажи ребенка. Когда они уже оформляли документы для передачи новорожденного, в дело вмешалась прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Теперь женщинам грозит до 20 лет тюрьмы. Ведомство сообщило 1 февраля подробности расследования, пишет newsmaker.md.
Как рассказали в прокуратуре РМ, схему продажи ребенка организовали три жительницы Кишинева. Одна из них возглавляет детский фонд, вторая — родильное отделение одной из столичных больниц, а третья работает нотариусом. Втроем они предложили беременной женщине из Украины приехать в Молдову, чтобы родить ребенка в «мирной стране». Известно, что беременной 38 лет и в Украине у нее остались еще дети. В Кишиневе пригласившие ее женщины убедили отдать новорожденного на усыновление. При этом они заранее нашли пару из Румынии, готовую взять младенца. Воспользовавшись состоянием сначала беременной, а потом только родившей женщины и тем, что она не знала румынского языка, они уговорили ее подписать документы, чтобы потом записать мужчину усыновителя биологическим отцом ребенка.
Когда женщины начали оформлять поддельные документы на ребенка, чтобы без проблем передать его паре из Румынии, в дело вмешались прокуроры, к которым за помощью обратился центр размещения беженцев, где остановилась женщина из Украины. Против женщин возбудили уголовное дело по факту торговли детьми. В Румынии правоохранители также проводят расследование против пары усыновителей.
Согласно действующему законодательству, женщинам, подозреваемых в организации незаконной схемы продажи ребенка, грозит до 20 лет тюрьмы, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.