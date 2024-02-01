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РИА Новости: Министр минэкономразвития ПМР пожаловался на нехватку российского газа

РИА Новости: Министр минэкономразвития ПМР пожаловался на нехватку российского газа
Фото: depositphotos.com/24tv.ua

Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства, министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

"Мы отмечаем, что те объемы, которые сложились в течение последних двух лет, недостаточны для полноценного обеспечения Приднестровья природным газом в зимний период. Среднесуточный объем в 5,7 миллиона кубических метров, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности", - сказал Оболоник.

Он обратил внимание на то, что в Приднестровье действует достаточно большой промышленный комплекс. По его словам, в непризнанной республике в приоритетном режиме природный газ направляется для удовлетворения нужд населения и работы системы теплоэнергетики.

"В настоящий момент такие предприятия, как Рыбницкий цементный комбинат, кирпичный завод, мы не в состоянии удовлетворить по заявкам на природный газ. Металлургический завод работает в минимальной своей потребности в целях сохранения предприятия. В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа. Мы могли бы производить, есть спрос на электроэнергию, на производство электроэнергии Молдавской ГРЭС больше, чем мы выгружаем сейчас", - отметил Оболоник.

Согласно контракту, "Газпром" ежемесячно поставляет Молдове 5,7 миллиона кубометров природного газа. Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

Власти Молдовы в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома", пишет ria.ru.
  • Сегодня, 13:21
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