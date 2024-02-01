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Прокуратура подготовила поправки в Трудовой кодекс для решения проблемы работников сети «5 карманов»

Прокуратура подготовила поправки в Трудовой кодекс для решения проблемы работников сети «5 карманов»
Фото: открытые источники

Прокуратура подготовила поправки в Трудовой кодекс, которые позволят решить проблемы коллектива сети магазинов «5 карманов». Напомним, она не работает с лета. Сотрудники не могут официально уволиться, получить причитающие им выплаты и оформиться на другую работу, пишет novostipmr.com.

Прокурор республики Анатолий Гурецкий на расширенном заседании коллегии, которая прошла с участием Президента, обратился к депутатскому корпусу. Он попросил рассмотреть в приоритетном порядке подготовленную Прокуратурой законодательную инициативу и в возможно сжатые сроки. Это позволит оперативно решить возникшую проблему, обеспечить положенные работникам выплаты и даст желающим возможность расторгнуть трудовые отношения с руководством компании для дальнейшего трудоустройства в других организациях.
  • Вчера, 19:58
  • DTV
  • Просмотров: 55
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