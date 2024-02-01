Прокуратура подготовила поправки в Трудовой кодекс, которые позволят решить проблемы коллектива сети магазинов «5 карманов». Напомним, она не работает с лета. Сотрудники не могут официально уволиться, получить причитающие им выплаты и оформиться на другую работу, пишет novostipmr.com.
Прокурор республики Анатолий Гурецкий на расширенном заседании коллегии, которая прошла с участием Президента, обратился к депутатскому корпусу. Он попросил рассмотреть в приоритетном порядке подготовленную Прокуратурой законодательную инициативу и в возможно сжатые сроки. Это позволит оперативно решить возникшую проблему, обеспечить положенные работникам выплаты и даст желающим возможность расторгнуть трудовые отношения с руководством компании для дальнейшего трудоустройства в других организациях.