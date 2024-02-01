Экспорт этилового спирта с 2021 по 2023 год составил более 121 млн литров и более 60 тыс. тонн DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) - продукта глубокой переработки зерна, что эквивалентно почти 111 млн евро.
Не весь объем спиртовой барды был экспортирован, некоторые заводы сохраняют ее и используют для производства биогаза, тем самым повышая рентабельность производства за счет энергоэффективности и автономности. С учетом объема барды, которую можно было бы экспортировать, а не использовать, экспорт увеличился бы количественно как минимум на 20,5 тыс. тонн, что эквивалентно 5,9 млн евро, передает point.md ссылаясь на ipn.md
Таким образом, можно заметить, что в процессе производства этилового спирта и реализации его использованных отходов общий экспорт примерно эквивалентен 116,8 млн евро. По словам Юрия Рижа (исполнительный директор Ассоциации экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и зерновых „Agrocereale”), этот показатель очень хороший, поскольку производственный цикл приводит к высокой добавленной стоимости продукции. Фермеры выигрывают от возможности продавать свою продукцию внутри страны, экономя на логистике и других расходах, связанных с экспортом.
И для государства это выгодно, ведь страна экспортирует продукцию со значительной добавленной стоимостью. Например, для производства этанола на экспорт необходимы 327 тыс. тонн зерна, что в пересчете на экспортные цены на конкретный период принесло бы национальной экономике 75,5 млн евро. Даже существующий объем экспорта этанола и DDGH увеличивает выручку от экспорта по сравнению с экспортом зерна на 41,3 млн евро.
В прошлом году объемы экспорта этанола значительно снизились. В 2023 году снижение было на 31% по сравнению с 2022 годом (с 46,2 млн литров до 31,2 млн литров). Юрие Рижа отметил, что из-за этого в последние 3 года недополучено 62,1 млн евро добавленной стоимости.
Он утверждает, что рост цен на электроэнергию оказал разрушительное воздействие на всю отрасль. Негативное влияние оказала в первую очередь стоимость газа, которая почти вдвое превысила стоимость готовой продукции. Период высоких цен на энергоносители оказал разрушительное воздействие на всю промышленность Республики Молдова, и даже если на первый взгляд это не сразу заметно для сельского хозяйства, то крупные производители – переработчики зерна – не смогли полностью справиться с ростом цен на газ.
Это негативное влияние ощущалось и в производстве этанола среди фермеров и самого государства, которое потеряло значительную часть чистого экспорта и лишилось необходимых валютных поступлений от реализации продукции с высокой добавленной стоимостью.