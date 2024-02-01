Отчетные доклады руководителей территориальных подразделений с информацией об основных направлениях деятельности и результативных показателях заслушала Министр юстиции Приднестровья Александра Тумба.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2023 году благодаря действиям судебных исполнителей удалось взыскать в бюджетные и внебюджетные фонды, а также в пользу организаций и граждан 85 509 416,57 рублей, 40 150 долларов США, 10 000 Евро. Территориальные отделы Государственной службы судебных исполнителей Министерства юстиции республики за отчетный период приняли в работу 61 654 производства, которые дополнили уже находящиеся на исполнении (106 091). Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя составила 2 908 исполнительных производств. По территориальным отделам она обоснованно и существенно разнится.
В приоритете, как и прежде, исполнительные листы о взыскании заработной платы и алиментов. По указанным категориям исполнительных производств было перечислено взыскателям 836 895,82 и 3 817 586,38 рублей соответственно.
В рамках принудительного исполнения исполнительных документов было направлено для проведения доследственной проверки в порядке статьи 93 УПК ПМР в отношении лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 153 УК ПМР за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, нетрудоспособных родителей или супруга (бывшего супруга), статьей 311 УК ПМР за неисполнение или уклонение от исполнения вступивших в законную силу приговора суда, решения суда, иного судебного акта либо исполнительного документа, выданного судом, статьей 173 УК ПМР за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности - 289 материалов.
В отношении 3 350 должников судебными исполнителями территориальных отделов в соответствии со статьей 44-1 Закона ПМР "Об исполнительном производстве" было вынесено временное ограничение права граждан на выезд за пределы ПМР. Также в отношении 821 должника такое ограничение было отменено, в связи с полным погашением задолженности.
На 2023 год был назначен 31 аукцион по 49 лотам на общую сумму 11 801 205,65 рублей. Состоялось лишь 9 аукционов по 17 лотам, сумма реализованного арестованного имущества по которым составила 1 178 015,93 рублей. Остальные торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
Судебные исполнители направляли движимое арестованное имущество на реализацию через магазины ГУП "Пристав". Реализовано имущества на сумму 1 848 808,55 рублей.
Большие объемы работы и колоссальная нагрузка наряду с низкой заработной платой влияет на отток квалифицированных специалистов. Данный показатель в 2023 году еще более усугубился и составил 41,7%. За 2023 год принято на службу 49 человек, уволено – 50 человек (в 2022 году уволилось 22 сотрудника). Кроме этого, большой показатель текучести кадров также обусловлен и отсутствием у вновь принятых сотрудников практических навыков, жизненного опыта, но прежде всего, конечно, отсутствием готовности к выполнению больших объемов работ и колоссальной нагрузке при существующем уровне заработной платы. Средняя нагрузка на одного судебного исполнителя в 2023 году в итоге на 14% больше показателя 2022 года. Министр, заслушав представленную информацию, отметила удовлетворительно крайне сложную, всегда напряженную, сопряженную зачастую с жалобами той или другой стороны, работу судебных исполнителей и нацелила на приоритетность устранения уже выявленных недостатков в работе и недопущении их впредь в целях достижения главного показателя эффективности работы Службы – окончания исполнительных производств фактическим исполнением.