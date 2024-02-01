Парламент Молдовы устанавливает лимиты на оплату наличными.
Как передаетmybusiness.md ссылаясь на "ИНФОТАГ", соответствующий закон принят в четверг в первом чтении.
Закон распространяется на: юридических лиц; постоянные представительства и филиалы организаций - нерезидентов; некоммерческие организации; физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере юстиции и здравоохранения; при приобретении недвижимости или транспортного средства физическими лицами.
Для юридических лиц выплаты наличными в отношении других юридических и физических лиц не должны превышать 100 тыс. леев (совокупно) в месяц (за некоторыми исключениями).
При покупке недвижимости физическим лицом у другого физического лица наличная оплата будет приниматься только в том случае, если стоимость недвижимости не превысит 100 средних зарплат по экономике (1,2 млн. леев), а в случае покупки транспортных средств - 50 средних зарплат по экономике.
При этом для экономических агентов не будет лимитов: для оплаты труда и других выплат, возникающих на основе трудовых отношений, для выполнения обязательств по кредитам, проведения расчетов с учреждениями и государственными органами, уплаты налоговых обязательств, платежей и штрафов.