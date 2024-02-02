Проект является частью инициативы по созданию вертикального коридора для поставок природного газа в Центральной и Юго-Восточной Европе, а также на Украине.
Операторы газотранспортных систем (ГТС) Молдовы, Украины и Румынии начали публичные консультации с рынком по расширению реверсной мощности Трансбалканского коридора, об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины, пишет sputniknews.ru.
"Проект основан на оценке рыночного спроса и общей позиции трех стран по созданию надежного газотранспортного маршрута с юга на север - от терминалов СПГ в Греции до потребителей в Центральной Европе", - отмечает источник.
В частности, оператор ГТС Украины получил заявки на гарантированную мощность в направлении из Румынии в Украину на максимальном уровне спроса в 18 млн кубометров в сутки и в направлении из Молдовы в Украину на максимальном уровне около 21 млн кубометров в сутки.
Стороны начали консультации по проектной документации. Проект базируется на оценке рыночного спроса по увеличению мощности для точек межгосударственного соединения, проведенной операторами в прошлом году.