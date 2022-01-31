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Обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию ПМР продукции птицеводства

Обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию ПМР продукции птицеводства
Изображение: Открытые источники

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжает мониторить эпизоотическую ситуацию по птичьему гриппу в Республике Молдова.

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 20 населенных пунктах Молдовы зарегистрирован птичий грипп, передает пресс-служба Министерства.

В связи с этим в Приказ Минсельхозприроды ПМР № 546 «Об установлении временного запрета на ввоз живой птицы, продукции птицеводства, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из районов Республики Молдова, неблагополучных по птичьему гриппу» внесены новые изменения.

А также обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья продукции птицеводства:

- Новые Боросены Рышканского района,

- София Дрокиевского района,

- Воловица, Парканы, Косоуцы Сорокского района,

- Лунга Флорештского района,

- Матеуцы, Попоуцы Резинского района,

- Верхняя Жора, Пятра, Иванча, Березложи Оргеевского района,

- Оксентия Дубоссарского района,

- Глодяны, Дану Глодянского района,

- Оланешты Штефан-Водского района,

- Пояна Шолданештского района,

- Тырнова Единецкого района,

- Кишинев,

- Большая Слобозия Кагульского района.

Обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию ПМР продукции птицеводства
Обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию ПМР продукции птицеводства

Россельхознадзор с 1 февраля ввел временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц. Об этом 31 января, сообщили в ведомстве, пишет iz.ru.

«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Молдовы», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, под запрет на поставки вошли живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. В исключения входят товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

Кроме того, временно запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц за исключением кормов и кормовых добавок, также подверженных необходимой обработке, а также б/у-оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Транзит по территории России живой птицы из Молдовы также ограничен.

  • Сегодня, 11:43
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