Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР продолжает мониторить эпизоотическую ситуацию по птичьему гриппу в Республике Молдова.
По состоянию на 1 февраля 2024 года в 20 населенных пунктах Молдовы зарегистрирован птичий грипп, передает пресс-служба Министерства.
В связи с этим в Приказ Минсельхозприроды ПМР № 546 «Об установлении временного запрета на ввоз живой птицы, продукции птицеводства, готовых кормов и кормовых добавок, используемых для кормления птицы из районов Республики Молдова, неблагополучных по птичьему гриппу» внесены новые изменения.
А также обновлен список населенных пунктов РМ, из которых временно запрещен ввоз на территорию Приднестровья продукции птицеводства:
- Новые Боросены Рышканского района,
- София Дрокиевского района,
- Воловица, Парканы, Косоуцы Сорокского района,
- Лунга Флорештского района,
- Матеуцы, Попоуцы Резинского района,
- Верхняя Жора, Пятра, Иванча, Березложи Оргеевского района,
- Оксентия Дубоссарского района,
- Глодяны, Дану Глодянского района,
- Оланешты Штефан-Водского района,
- Пояна Шолданештского района,
- Тырнова Единецкого района,
- Кишинев,
- Большая Слобозия Кагульского района.
Россельхознадзор с 1 февраля ввел временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдовы в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц. Об этом 31 января, сообщили в ведомстве, пишет iz.ru.
«В связи с ухудшением на территории Молдовы эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 1 февраля 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Молдовы», — говорится в опубликованном документе.
Отмечается, под запрет на поставки вошли живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. В исключения входят товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.
Кроме того, временно запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц за исключением кормов и кормовых добавок, также подверженных необходимой обработке, а также б/у-оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Транзит по территории России живой птицы из Молдовы также ограничен.