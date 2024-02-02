Бренд Apple стал самым дорогим в мире после того, как его стоимость поднялась за год на 74% — до $516,6 млрд., в то время как у компании Amazon, к примеру, стоимость выросла всего на 3,2% — до $308,9 млрд. Об этом говорится 2 февраля в ежегодном исследовании аналитиков Brand Finance Global 500, сообщает iz.ru.
«Apple добилась значительного увеличения стоимости бренда, даже несмотря на то, что доля продаж iPhone стабилизировалась и сохранила свою позицию доминирующего игрока на рынке смартфонов премиум-класса с долей 71%», — отмечено в отчете.
На втором месте находится бренд Microsoft, который в прошлом году занимал четвертое место, продемонстрировав подъем почти на 78% (до $340,4 млрд). Третью строчку рейтинга сохранил за собой Google (+18,5%, до $333,4 млрд).
С большим отставанием в списке следуют компании Samsung и Walmart, которые ушли в минус — стоимость первого бренда снизилась на 0,3% — до $99,4 млрд, второго — на 15%, до $96,8 млрд.
В топ-500 вошел 201 американский бренд. В топ-30, помимо брендов из США и Китая, вошли всего шесть компаний из других стран: Samsung (Южная Корея), Deutsche Telekom, Mercedes-Benz и Allianz (ФРГ), Toyota (Япония) и Shell (Великобритания). Российские бренды в рейтинге не представлены.
Ранее, 15 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что в ряде провинций Китая ввели запрет на использование импортной техники госслужащими. Оставлять дома требуется такие гаджеты, как iPhone или смартфоны Samsung. Отмечалось, что сильнее всего новое правило ударило по американской компании Apple, акции которой начали падать. При этом в китайском Хэбэе находится один из крупнейших заводов, где производится ее техника.
До этого, в августе, Bloomberg сообщал, что акции американской корпорации Apple Inc. упали почти на 3% за два дня, снизив рыночную стоимость компании почти на $200 млрд, на фоне сообщений о плане властей Китая расширить запрет на использование iPhone. Как указало агентство, проблемы Apple усугубляются ростом доходности казначейских облигаций США, так как они распродаются из-за опасений, что Федеральной резервной системе придется активизировать борьбу с инфляцией.