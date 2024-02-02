По инициативе ЛПДР снимается игровой фильм об основателе партии Владимире Жириновском, сообщил «vedomosti.ru» председатель политической организации Леонид Слуцкий. Сейчас прорабатывается сценарий, идет подбор актеров, отметил он. Имя актера, который исполнит роль политика, Слуцкий не раскрыл.
«Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, его становлении как политика станет очень популярным», – рассказал Слуцкий.
Рабочее название картины – «Жириновский. Взлет», ее режиссером может выступить Александр Баранов («Елки 2», «Джентльмены, удачи!»), сообщал Telegram-канал «Новости кинопроизводства». Производством фильма будет заниматься Продюсерский центр «Путь патриота». Одноименное ООО (юрлицо продакшна) было зарегистрировано в мае 2023 г., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Им на паритетных началах владеют Александр Диденко и Даниил Исупов-Долинский, указано там же. Диденко – единственный владелец ООО «Медианет Инвестхолдинг», являющегося издателем газеты «СПИД-инфо».
Основатель ЛДПР и ее бессменный председатель (с 1990 по 2022 г., до 1991 г. – ЛДПСС) Владимир Жириновский умер в апреле 2022 г., однако подавляющее большинство избирателей до сих воспринимают его как действующего политика – благодаря огромному количеству видеороликов и записей ярких передач с его участием в интернете, говорит политолог Александр Немцев. Партия сделала нейросеть «Жириновский», которая предсказывает, как бы поступил Владимир Вольфович в той или иной ситуации, что бы он сказал, напоминает Немцев. Это, как считает эксперт, говорит о том, что партия до сих пор «живет Жириновским и развивается на его наследии». Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко согласен, что интерес к Жириновскому сохраняется.
«У людей происходит переосмысление его фигуры. Наша фокус-группа показывает такую [переоценку]: «Мы думали, что он шут, а оказался мудрец». Продолжается и трансформация отношения [к фигуре Жириновского]: «Мы не ценили, не понимали, не осознавали, кто он на самом деле». Это питает, конечно же, интерес к личности Жириновского», – полагает Минченко.
В последние годы в России все чаще снимают фильмы и сериалы об известных людях. Одно из наиболее популярных направлений – это биографии деятелей культуры. Уже вышли сериалы «Магомаев», «Раневская», «Король и Шут», в разработке сериалы о группах «Комбинация» и «Сектор Газа», а также фильмы о группах «Руки вверх!», «Иванушки International» и музыканте Игоре Талькове. Среди редких примеров фильмов о политиках – мелодрама «Поцелуй не для прессы» (2002 г.), частично основанная на биографии действующего президента Владимира Путина, и «Ельцин. Три дня в августе» (2011 г.) об августовском путче 1991 г.