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В Литве выступили за взятие денег на оборону в долг у населения

В Литве выступили за взятие денег на оборону в долг у населения
Фото: Lithuania Armed Forces Day

Средства, дополнительно необходимые на финансирование обороны, следует взять в долг у населения. Такой позиции придерживается Рамунас Карбаускис, лидер одной из крупнейших оппозиционных партий в Сейме (парламенте) "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", передает ТАСС.

"Значительным ресурсом для взятия денег в долг являются те €15 млрд, которые люди держат в банках, - сказал он в эфире радиостанции "Жиню радияс". - Если предложить хороший процент, найдется немало тех, кто захочет вложить деньги в безопасность Литвы".

Одним из вариантов этого плана Карбаускис считает выпуск оборонных облигаций. "Предложение, скажем, 6% годовых по таким облигациям было бы для многих привлекательно", - отметил лидер партии. По срочным вкладам в коммерческих банках Литвы в настоящее время предлагают около 3,5% годовых.

Как отмечала премьер-министр Ингрида Шимоните, в течение шести лет Литве необходимо дополнительно к тому, что выделяется сейчас, тратить на оборону 0,7% валового внутреннего продукта (ВВП), а в последующие годы это составит дополнительные 0,4% ВВП. В декабре Сейм утвердил государственный бюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. В 2023 году они составляли 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП.
  • Сегодня, 16:30
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