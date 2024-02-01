Закон Приднестровья «Об образовании» предусматривает, что в рабочее время педагогов в зависимости от занимаемой должности включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями или индивидуальным планом. А именно, методическая, подготовительная, организационная и диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий.
«Таким образом, заполнение планов и отчетов, а также подготовка уроков занимает много времени. По этой причине рабочее время педагога значительно превышает норму, установленную трудовым законодательством – не более 40 часов в неделю», - отмечают авторы законодательной инициативы, пишет newspmr.com.
Для того, чтобы исключить излишнюю бюрократизацию и отчетность и снизить документационную нагрузку на педагогов, инициативная группа депутатов предложила закрепить на уровне закона норму, по которой исчерпывающий перечень документации, которую должны готовить педагоги, будет определять Министерство просвещения ПМР. При этом местные управления народного образования по согласованию с Минпросом смогут утверждать дополнительный список документации.
«Излишняя бюрократизация зачастую возникает из-за того, что дополнительные требования по подготовке и оформлению документов утверждаются в самих организациях образования», - считают авторы законодательной инициативы.
По этой причине депутаты предложили уточнить в законе, что возложение на педагогов обязанностей по подготовке дополнительных документов, не включенных в перечни Минпроса и управлений народного образования, не допускается.
Законопроект о внесении дополнения в закон «Об образовании» будет включен в повестку одного из ближайших пленарных заседаний для рассмотрения в первом чтении.