Dnestr.TV

 
0

Украина и Молдова присоединились к санкциям ЕС против алмазного гиганта РФ

Украина и Молдова присоединились к санкциям ЕС против алмазного гиганта РФ
Фото: открытые источники

Девять стран, среди которых Украина и Молдова, присоединились к решению Совета Европейского Союза о санкциях против российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева.

Об этом 2 февраля сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Боррель, страны-кандидаты на членство в ЕС – Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия – решили присоединиться к санкциям против "Алросы".

"Они обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – добавил топ-дипломат Евросоюза.

Как известно, Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта "Алроса" и его генерального директора Павла Мариничева. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации.

Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС, принятый 18 декабря 2023 года в связи с захватнической войной России против Украины.

Запрет на российские алмазы является частью усилий G7, цель которого – лишить Россию важного источника доходов от торговли алмазами.
  • Сегодня, 09:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна