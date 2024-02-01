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Вузы, техникумы и колледжи принимают заявки от предприятий для направления молодых специалистов
Фото: открытые источники
Почти полторы тысячи студентов в этом году завершают обучение за счёт бюджета в организациях профобразования.
В 2024 году обучение по основным программам профессионального образования за счёт средств республиканского бюджета завершат 1 446 выпускников.
По информации Министерства просвещения ПМР:
- по программам начального профессионального образования – 239 чел.;
- по программам среднего профессионального образования – 676 чел.;
- по программам высшего профессионального образования:
а) бакалавриат – 342 чел.;
б) специалитет – 47 чел.;
в) магистратура – 142 чел.
Ознакомиться с полным перечнем профессий, специальностей, направлений подготовки можно на сайте Минпроса.
До 20 апреля приднестровские организации профессионального образования будут принимать заявки от работодателей для направления молодых специалистов.
- Сегодня, 10:02
- DTV
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