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Вузы, техникумы и колледжи принимают заявки от предприятий для направления молодых специалистов

Вузы, техникумы и колледжи принимают заявки от предприятий для направления молодых специалистов
Фото: открытые источники

Почти полторы тысячи студентов в этом году завершают обучение за счёт бюджета в организациях профобразования.

В 2024 году обучение по основным программам профессионального образования за счёт средств республиканского бюджета завершат 1 446 выпускников.

По информации Министерства просвещения ПМР:

- по программам начального профессионального образования – 239 чел.;
- по программам среднего профессионального образования – 676 чел.;

- по программам высшего профессионального образования:

а) бакалавриат – 342 чел.;
б) специалитет – 47 чел.;
в) магистратура – 142 чел.

Ознакомиться с полным перечнем профессий, специальностей, направлений подготовки можно на сайте Минпроса.

До 20 апреля приднестровские организации профессионального образования будут принимать заявки от работодателей для направления молодых специалистов.
  • Сегодня, 10:02
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