Dnestr.TV

 
0

Открытие ученых: киви сделает вашу жизнь лучше всего за четыре дня

Открытие ученых: киви сделает вашу жизнь лучше всего за четыре дня
Фото: Wikimedia Commons

Продукты, богатые витамином С, могут улучшить настроение – это уже было известно учёным раньше. Однако как быстро произойдут перемены к лучшему, было неизвестно. В новом исследовании ученые из Университета Окленда и Университета Отаго решили определить изменения, связанные с настроением, после приема киви, витамина С или плацебо. Для этого они использовали интенсивные опросы с помощью смартфонов в трех группах плацебо-контролируемого исследования, передает rtraveler.ru.

В рационе фрукты и овощи, богатыми питательными веществами, могут принести пользу психическому здоровью, снижая депрессивное настроение или улучшая самочувствие.

Хотя биохимические пути, связывающие фрукты и овощи с психологическими симптомами, разнообразны и сложны, мы знаем одно: среди витаминов, способствующих положительным изменениям, точно есть витамин С. Он участвует в синтезе нейротрансмиттеров, пептидных гормонов и действует как катализатор нескольких ферментов, каждый из которых необходим для поддержания и улучшения здорового функционирования мозга, включая настроение.

Киви является надежным источником витамина С. В исследованиях этот фрукт продемонстрировал дозозависимое снижение уровня депрессии и общего расстройства настроения у молодых людей, которые потребляют мало фруктов и овощей.

Профессор Университета Отаго Тамлин Коннер и его коллеги выяснили, что употребление двух киви в день может «повышать показатели субъективной жизнеспособности» после двух недель приема. Улучшения были одинаковыми у всех участников, получавших витамин С, хотя наибольшие улучшения наблюдались у участников с низким уровнем витамина С в начале исследования.

«Наши новые результаты предоставляют людям реальный и доступный способ поддержать свое психическое благополучие. Людям будет приятно узнать, что небольшие изменения в их рационе, например, добавление киви, могут изменить их самочувствие», – Тамлин Коннер.

Исследователи провели 8-недельный диетический эксперимент с участием 155 взрослых с низким содержанием витамина С. Участники ежедневно принимали либо добавку витамина С, либо плацебо, либо два киви. Затем они сообщали о своем настроении, состоянии здоровья, качестве сна, количестве сна и физической активности с помощью опросов на смартфонах.

Ученые обнаружили, что добавление киви улучшило жизненный тонус и настроение в течение всего четырех дней, а своего пика улучшение достигло примерно через 14-16 дней. С другой стороны, витамин С незначительно улучшал настроение вплоть до 12-го дня.

«Если мы поймем нюансы этих ежедневных эффектов, то мы узнаем больше о потенциальной пользе продуктов и добавок, богатых витамином С, для психического здоровья. Это помогает нам понять, что то, что мы едим, может относительно быстро повлиять на то, как мы себя чувствуем», – заключает Коннер.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Русская культура: отмене не подлежит. Русский покаянный ...
  • Вблизи приднестровско-украинской границы произошел инци ...
  • У штамма коронавируса появился необычный симптом
  • Какие профессии будут востребованы в 2024 году - мнение ...
  • РУ МЗП на 2024 год
  • Отчет правительства РМ о поддержке молдавских граждан, ...
  • Посла Молдовы в Москве вызвали в МИД РФ - реакция Кишин ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Беляков: действия Кишинева в отношении Приднестровья на ...
  • Власти Молдовы депортировали председателя Тираспольског ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна