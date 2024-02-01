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В пригороде Кишинева планируют строительство военного лагеря

В пригороде Кишинева планируют строительство военного лагеря
Фото: открытые источники

В коммуне Бачой в этом году планируют построить современный военный лагерь. Для этого в управление Минобороны РМ были переданы 2 участка общей площадью более 26 гектаров. На строительство лагеря из государственного бюджета выделят 200 миллионов леев.

В апреле 2023 года министр обороны Анатолий Носатый объявил о намерении властей построить под Кишинёвом военный лагерь. Проект обустройства постоянного военного лагеря № 136 одобрили в парламенте, выделив на эти цели 2 земельных участка общей площадью 26,3 га, находившиеся в управлении Агентства публичной собственности. Участки расположены вблизи коммуны Бэчой, входящей в состав муниципия Кишинёв.

Минобороны намерено объявить тендер для компаний, заинтересованных в строительстве объекта. Срок подачи заявок — с 5 по 16 февраля, пишет Комсомольская правда ссылаясь на exclusivtv.md.
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
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