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Представители власти Приднестровья встретились с молдавскими фермерами в Дубоссарах

Представители власти Приднестровья встретились с молдавскими фермерами в Дубоссарах
Фото: novostipmr.com

В Дубоссарах состоялась встреча представителей профильных ведомств Приднестровья с молдавскими землепользователями, обрабатывающими сельскохозяйственные наделы в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики.

Как сообщает официальный сайт МИД Приднестровья, мероприятие было инициировано приднестровской стороной с целью информирования фермеров о некоторых аспектах использования сельскохозяйственных наделов с учетом принятого 8 января с.г. Правительством ПМР Постановления «Об урегулировании вопросов землепользования в Дубоссарском районе».

Наряду с этим молдавским землепользователям были предоставлены детальные разъяснения о применяемых таможенных процедурах при перемещении сельскохозяйственной продукции, а также обсуждены иные вопросы по данной тематике.
  • Сегодня, 09:11
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