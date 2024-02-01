В Дубоссарах состоялась встреча представителей профильных ведомств Приднестровья с молдавскими землепользователями, обрабатывающими сельскохозяйственные наделы в Дубоссарском районе Приднестровской Молдавской Республики.
Как сообщает официальный сайт МИД Приднестровья, мероприятие было инициировано приднестровской стороной с целью информирования фермеров о некоторых аспектах использования сельскохозяйственных наделов с учетом принятого 8 января с.г. Правительством ПМР Постановления «Об урегулировании вопросов землепользования в Дубоссарском районе».
Наряду с этим молдавским землепользователям были предоставлены детальные разъяснения о применяемых таможенных процедурах при перемещении сельскохозяйственной продукции, а также обсуждены иные вопросы по данной тематике.