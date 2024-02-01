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Президент ПМР подписал указ о мерах по предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак

Президент ПМР подписал указ о мерах по предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак
Изображение: ar.industries.ma

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ «О некоторых мерах, направленных на обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак на информационные ресурсы ПМР». Документ накануне был опубликован на официальном сайте главы государства и вступил в силу.

Данным указом Президент постановил органам госласти и управления, а также государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и организациям проводить работу по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Приднестровья, пишет novostipmr.com.

Обо всех фактах обнаружения компьютерных атак они обязаны незамедлительно информировать Министерство государственной безопасности ПМР. МГБ, в свою очередь, должно утвердить порядок обмена такой информацией.

Также Министерство госбезопасности предстоит разработать методические рекомендации по организации защиты информационной инфраструктуры ПМР от компьютерных атак. Ведомство будет устанавливать причины этих инцидентов и определять организационные и технические меры по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.

В обязанность органов госвласти и управления, организаций вменяется обеспечение информационной безопасности и реагирование на компьютерные инциденты, а также незамедлительная реализация организационных и технических мер по решению МГБ.
  • Сегодня, 09:26
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