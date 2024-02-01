Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ «О некоторых мерах, направленных на обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий компьютерных атак на информационные ресурсы ПМР». Документ накануне был опубликован на официальном сайте главы государства и вступил в силу.
Данным указом Президент постановил органам госласти и управления, а также государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и организациям проводить работу по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Приднестровья, пишет novostipmr.com.
Обо всех фактах обнаружения компьютерных атак они обязаны незамедлительно информировать Министерство государственной безопасности ПМР. МГБ, в свою очередь, должно утвердить порядок обмена такой информацией.
Также Министерство госбезопасности предстоит разработать методические рекомендации по организации защиты информационной инфраструктуры ПМР от компьютерных атак. Ведомство будет устанавливать причины этих инцидентов и определять организационные и технические меры по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.
В обязанность органов госвласти и управления, организаций вменяется обеспечение информационной безопасности и реагирование на компьютерные инциденты, а также незамедлительная реализация организационных и технических мер по решению МГБ.