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На Украине назвали объем грузов, экспортированных по временному морскому коридору

На Украине назвали объем грузов, экспортированных по временному морскому коридору
Фото: Khalil Hamra/AP

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина экспортировал 20 млн тонн грузов по временному морскому коридору в Черном море. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, передает gazeta.ru.

«Альтернативным морским коридором прошло уже более 660 судов, направившихся в 32 государства мира, имея на борту разнообразную украинскую продукцию», — поделился депутат.

Он добавил, что только в январе из портов Одессы было отправлено 6,3 млн тонн грузов.

До этого министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб говорил, что международному сообществу стоит подумать о перезапуске посреднической роли Турции при поставках украинского зерна.

По его словам, вопрос о поставках зерна с Украины сейчас заблокирован. Но, по мнению бельгийского министра, всем заинтересованным сторонам необходимо подумать о возможности «перезапустить диалог».

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар говорил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску нового формата экспорта зерна после выхода РФ из черноморской инициативы.


  • Сегодня, 09:36
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