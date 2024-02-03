Картина, написанная участниками группы The Beatles во время концертного тура в Японии, была продана на торгах аукционного дома Christie`s. Стоимость лота составила $1,74 млн, сообщила японская газета Yomiuri.
Аукцион состоялся 1 февраля. Картина размером 54 см в высоту и 78 см в ширину выполнена в стиле абстракционизма. Музыканты написали ее акварелью на традиционной японской бумаге васи в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. Изначально у картины не было названия, но позднее она стала известна как «Образы женщины», передает kommersant.ru.
Как уточняет издание, по соображениям безопасности участники рок-группы в те дни в свободное от концертов время редко могли покидать гостиницу, поэтому и заняли время написанием картины. По данным Christie`s, это единственная картина, в создании которой принимали участие все четыре участника The Beatles.
Christie`s с 21 февраля начнет серию аукционов сэра Элтона Джона, который выставил на продажу около 900 предметов и произведений искусства из своего бывшего пентхауса в Атланте. Общая сумма продаж оценивается в $10 млн.