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Написанную The Beatles картину продали за $1,7 млн

Написанную The Beatles картину продали за $1,7 млн
Фото: Christie's

Картина, написанная участниками группы The Beatles во время концертного тура в Японии, была продана на торгах аукционного дома Christie`s. Стоимость лота составила $1,74 млн, сообщила японская газета Yomiuri.

Аукцион состоялся 1 февраля. Картина размером 54 см в высоту и 78 см в ширину выполнена в стиле абстракционизма. Музыканты написали ее акварелью на традиционной японской бумаге васи в перерывах между концертами в Токио летом 1966 года. Изначально у картины не было названия, но позднее она стала известна как «Образы женщины», передает kommersant.ru.

Как уточняет издание, по соображениям безопасности участники рок-группы в те дни в свободное от концертов время редко могли покидать гостиницу, поэтому и заняли время написанием картины. По данным Christie`s, это единственная картина, в создании которой принимали участие все четыре участника The Beatles.

Christie`s с 21 февраля начнет серию аукционов сэра Элтона Джона, который выставил на продажу около 900 предметов и произведений искусства из своего бывшего пентхауса в Атланте. Общая сумма продаж оценивается в $10 млн.

  • Сегодня, 09:53
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