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В Молдове Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов принесла присягу

В Молдове Вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов принесла присягу
Фото: : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Вице-премьер, глава нового Бюро по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимов принесла присягу в понедельник утром, пятого февраля.

Церемония прошла в здании президентуры, на ней присутствовали президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан, сообщает sputniknews.ru.

"У Кристины Герасимов есть опыт работы в государственных учреждениях последние три года. Благодарю ее за работу в моей команде. Этот опыт поможет нам двигаться быстрее, чтобы мы могли отпраздновать вступление Республики Молдова в Европейский союз", – заявила Санду на церемонии.

Речан также приветствовал нового члена кабмина Молдовы.

До вступления в должность Кристина Герасимов была госсекретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Ранее она занимала должность генерального секретаря Канцелярии президента Республики Молдова, а также должность советника президента в области внешней политики и европейской интеграции.
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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