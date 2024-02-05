Фото: : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Вице-премьер, глава нового Бюро по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимов принесла присягу в понедельник утром, пятого февраля.
Церемония прошла в здании президентуры, на ней присутствовали президент Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан, сообщает sputniknews.ru.
"У Кристины Герасимов есть опыт работы в государственных учреждениях последние три года. Благодарю ее за работу в моей команде. Этот опыт поможет нам двигаться быстрее, чтобы мы могли отпраздновать вступление Республики Молдова в Европейский союз", – заявила Санду на церемонии.
Речан также приветствовал нового члена кабмина Молдовы.
До вступления в должность Кристина Герасимов была госсекретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Ранее она занимала должность генерального секретаря Канцелярии президента Республики Молдова, а также должность советника президента в области внешней политики и европейской интеграции.