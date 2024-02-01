Министерство обороны Молдовы опровергает сообщения, согласно которым власти страны одобрили размещение украинских самолетов F-16 на Маркулештском аэродроме.
Эту информацию порталу noi.md подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны Алла Дьякону.
"В последние дни в онлайн-пространстве, особенно в Telegram-каналах, появилось множество дезинформационных сообщений провокационного характера, в которых фигурирует оборонное ведомство. Согласно некоторым из них, Министерство обороны одобрило размещение самолетов F-16, принадлежащих Украине, на Маркулештском аэродроме, а также что Республика Молдова готовит украинских солдат к вторжению в приднестровский регион. Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения, направленные на нагнетание страха в обществе. Мы призываем граждан проявлять бдительность и получать информацию только из официальных источников", – заявила Алла Дьякону.
Напомним, что в последние дни в Интернете, особенно в некоторых телеграм-каналах, появилась информация о том, что в Маркулештах ведутся какие-то приготовления, в частности, обустраивается площадка для открытия базы для украинских истребителей F16.