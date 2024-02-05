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В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни

В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни
Фото: YANG HENGJUN/TWITTER

Пекинский суд признал австралийского писателя Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня) виновным по делу о шпионаже и приговорил его к смертной казни, все его права в ходе судебного процесса соблюдались, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила, что австралийского писателя Ян Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, пишет ria.ru.

"Второй Народный суд средней ступени города Пекин 5 февраля 2024 года в соответствии с законом публично огласил приговор обвиняемому по делу о шпионаже гражданину Австралии Ян Цзюню (Ян Хэнцзюню). Ян Цзюнь был признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также к конфискации всего личного имущества", - заявил Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны".

Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора.

Власти Китая в августе 2019 года официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню, который был задержан ранее в том же году. Власти Австралии тогда назвали обвинения китайской стороны несоответствующими действительности. В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.

Смертный приговор с отсрочкой означает, что после двух лет приговор могут заменить пожизненным заключением без права досрочного освобождения, если в течение этих двух лет во время содержания под стражей он не совершит других преступлений.

Ученый, блогер и писатель Ян Хэнцзюнь критиковал китайские власти за нарушения прав человека. На его счету несколько шпионских романов.
  • Вчера, 11:30
  • DTV
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