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Венгерские депутаты бойкотировали голосование по вступлению Швеции в НАТО

Венгерские депутаты бойкотировали голосование по вступлению Швеции в НАТО
Фото: AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEK

Парламент Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума.

Внеочередное заседание признали несостоявшимся еще на этапе утверждения повестки дня, поскольку правящие партии, имеющие 133 места из 199, как и обещали, не присутствовали. Всего в зале находился 51 депутат, передает ria.ru.

О том, что правящий альянс "Фидес — Христианско-демократическая народная партия" не примет участия в голосовании, стало известно еще в минувшую пятницу, 2 февраля. В коалиции заявили, что дождутся личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции. Глава фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что ратификация может состояться в самом начале весенней сессии, которая стартует в конце февраля.

Созвать внеочередное заседание требовали депутаты от оппозиционных партий.

Так, представитель LMP Мате Камас-Надь заявил, что от отсутствия правящих партий в зале ситуация "чрезвычайно неловкая". Как напомнили Бенце Тордаи и Тамаш Харангозо от Parbeszed и MSZP, венгерское правительство обещало, что Венгрия не станет последней страной, ратифицировавшей заявку Швеции в НАТО. Депутат от партии Mi Hazank, которая регулярно выступает против расширения Североатлантического альянса, Элёд Новак предложил выйти из положения, ветировав вступление Швеции в НАТО, тем самым "последней ратифицировавшей страной станет Турция". Из-за отсутствия представителей правящих партий ответов на претензии оппозиционных депутатов не прозвучало.

После положительного голосования в Турции Венгрия остается единственной страной, не ратифицировавшей прием Швеции в НАТО. Премьер Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт, чтобы обсудить ситуацию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что этот визит поможет выстроить доверие между венгерским парламентом и шведскими властями. По его словам, будет правильно, если Кристерссон приедет до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он также посещал.

Как заявлял Орбан, правительство поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но депутаты не горят желанием его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.

Турецкий парламент одобрил ратификацию в середине января. Затем президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение, таким образом, Анкара официально завершила процесс ратификации.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала российской специальной военной операции на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.
  • Вчера, 19:24
  • DTV
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