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Пенсии и пособия в 2024 году

Пенсии и пособия в 2024 году

В Приднестровье с 1 февраля 2024 года увеличены размеры пенсий и государственных пособий в среднем на десять процентов.

Пенсии

В соответствии изменениями, внесенными в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год» размер минимальной пенсии по возрасту и размер минимальной пенсии для исчисления надбавок и повышений будет увеличен.

Размеры пенсий:

1. Минимальной размер пенсии по возрасту – 800,40 руб.

2. Минимальной размер пенсии для исчисления надбавок и повышений – 464,30 руб.

3. Размер дополнительной суммы к пенсии за каждый год общего трудового стажа, превышающего требуемый для назначения пенсии (женщинам 20 лет, мужчинам 25 лет) – 8,00 руб.

4. Максимальный размер пенсии при стажевом коэффициенте 0,75 (при стаже 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) и индивидуальном коэффициенте 1,3 и выше – 2 167,86 руб.

Пособия

В соответствии изменениями, внесенными в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год» размер государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также размер государственной поддержки многодетных семей будет увеличен.

1. Размер пособия по беременности и родам:
- обучающимся на очной (дневной) форме обучения – 272,85 руб.;

- индивидуальным предпринимателям – 1 819 руб.

2. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности – 267,50 руб.

3. Размер единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка – 2 589,40 руб с увеличением пособия при рождении:
- первого ребенка – на 3 680,80 руб.;

- второго и последующих детей – на 4 406,80 руб.

4. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет
- работающим, служащим, учащимся, индивидуальным предпринимателям – 1 294,70 руб.;

- неработающим или необучающимся – 941,60 руб.

5. Размер ежемесячного пособия на ребенка категориям граждан – 364,90 руб.
- многодетные семьи;
- одинокие матери;
- получатели пенсии по случаю потери кормильца;
- получатели пенсии по инвалидности;
- семьи, имеющие ребенка-инвалида;
- семьи, где один из родителей находится в розыске по уплате алиментов;
- семьи, где один из родителей является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
- семьи граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и семьи граждан, приравненных по льготам к гражданам, указанным в законе «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф»;
- одинокие неработающие родители в многодетных семьях и одинокие неработающие родители, имеющие детей до 3 лет;
- семьи, где один из родителей или оба родителя являются студентами;
- одинокие неработающие родители-инвалиды.

6. Размер компенсации многодетным семьям на ребенка-первоклассника – 1 070 руб.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Вчера, 19:29
  • DTV
  • Просмотров: 52
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