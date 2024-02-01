В Приднестровье с 1 февраля 2024 года увеличены размеры пенсий и государственных пособий в среднем на десять процентов.
Пенсии
В соответствии изменениями, внесенными в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год» размер минимальной пенсии по возрасту и размер минимальной пенсии для исчисления надбавок и повышений будет увеличен.
Размеры пенсий:
1. Минимальной размер пенсии по возрасту – 800,40 руб.
2. Минимальной размер пенсии для исчисления надбавок и повышений – 464,30 руб.
3. Размер дополнительной суммы к пенсии за каждый год общего трудового стажа, превышающего требуемый для назначения пенсии (женщинам 20 лет, мужчинам 25 лет) – 8,00 руб.
4. Максимальный размер пенсии при стажевом коэффициенте 0,75 (при стаже 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин) и индивидуальном коэффициенте 1,3 и выше – 2 167,86 руб.
Пособия
В соответствии изменениями, внесенными в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2024 год» размер государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также размер государственной поддержки многодетных семей будет увеличен.
1. Размер пособия по беременности и родам: - обучающимся на очной (дневной) форме обучения – 272,85 руб.;
- индивидуальным предпринимателям – 1 819 руб.
2. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности – 267,50 руб.
3. Размер единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка – 2 589,40 руб с увеличением пособия при рождении: - первого ребенка – на 3 680,80 руб.;
- второго и последующих детей – на 4 406,80 руб.
4. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет - работающим, служащим, учащимся, индивидуальным предпринимателям – 1 294,70 руб.;
- неработающим или необучающимся – 941,60 руб.
5. Размер ежемесячного пособия на ребенка категориям граждан – 364,90 руб. - многодетные семьи; - одинокие матери; - получатели пенсии по случаю потери кормильца; - получатели пенсии по инвалидности; - семьи, имеющие ребенка-инвалида; - семьи, где один из родителей находится в розыске по уплате алиментов; - семьи, где один из родителей является военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; - семьи граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и семьи граждан, приравненных по льготам к гражданам, указанным в законе «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф»; - одинокие неработающие родители в многодетных семьях и одинокие неработающие родители, имеющие детей до 3 лет; - семьи, где один из родителей или оба родителя являются студентами; - одинокие неработающие родители-инвалиды.
6. Размер компенсации многодетным семьям на ребенка-первоклассника – 1 070 руб.