Министр юстиции Румынии Алина Гергиу заявила, что, начиная с октября 2022 года, есть подозрения в подделке около 1000 заявок на получение гражданства.
Проект предусматривает, что приобретение или повторное получение румынского гражданства должно стать цифровым процессом. Сертификат будет заменен электронной картой, которая будет содержать фотографию владельца, личные данные и отпечатки пальцев, сообщает point.md ссылаясь на realitatea.md
По словам Алины Гергиу, Румыния планирует сделать заявку доступной, начиная с 2026 года, и все заявители смогут следить за этапом рассмотрения дел онлайн как в Румынии, так и за пределами страны.
Дела о гражданстве будут рассматриваться в хронологическом порядке подачи. При этом обязательными становятся знание румынского языка и «доказательство заявителями своей приверженности высшим ценностям румынского государства».
Еще одним новшеством является то, что подаваемые документы будут представлять собой оригинальные выписки из актов гражданского состояния, выданные максимум за два года до подачи заявления о предоставлении или восстановлении румынского гражданства.