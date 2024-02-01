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В ГТК ПМР подвели итоги служебной деятельности сотрудников управления собственной безопасности в 2023 году

В ГТК ПМР подвели итоги служебной деятельности сотрудников управления собственной безопасности в 2023 году

В Государственном таможенном комитете ПМР состоялось рабочее совещание, посвящённое подведению итогов служебной деятельности в 2023 году сотрудников управления собственной безопасности (УСБ). В нём принял участие председатель ГТК Валентин Грабко.

Напомним, сотрудники этого структурного подразделения разрабатывают и проводят мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению действий преступных сообществ и отдельных лиц, направленных на дестабилизацию деятельности таможенных органов республики, а также по выявлению акций, направленных против таможенников. Важным аспектом деятельности УСБ является участие в реализации системы мер по профилактике правонарушений среди личного состава таможенных органов ПМР.

В ходе отчета УСБ, озвученного на совещании, особое внимание было уделено исполнению Общереспубликанского плана противодействия коррупции, согласно которого в 2023-м таможенные органы провели значительный комплекс мероприятий, направленных на его исполнение. Контроль в этой сфере ведется на должном уровне, в том числе с применением современных технических средств и использованием информационных систем, установленных в структурных подразделениях ГТК.

Вместе с тем, сотрудники УСБ в отчетном году провели 11 служебных расследований и 43 служебные проверки, по результатам которых 23 таможенника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Представители УСБ с особым вниманием занимались рассмотрением жалоб, поступивших в адрес ГТК. Таковых от граждан и экономических агентов в отчетном периоде было 17. Это значительно меньше, чем в 2022-м. Одна из них стала основанием для служебного расследования. По результатам рассмотрения поступивших жалоб два сотрудника таможенных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности. В остальных случаях факты нарушения служебной дисциплины выявлены не были.

Председатель ГТК признал работу личного состава УСБ в отчетном периоде удовлетворительной, поблагодарил оперативников за службу и поставил задачи в части повышения эффективности выявления и пресечения должностных преступлений, фактов формального подхода при осуществлении должностными лицами таможенного контроля, а также в части реализации системы мер по обеспечению собственной безопасности таможенных органов, включающей комплекс предупредительно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, глава таможенного ведомства акцентировал внимание участников совещания на том, что с учетом текущей ситуации особое значение приобретают методы анализа при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а также более широкого применения рейдовых мероприятий. «При этом действия сотрудников УСБ, — констатировал руководитель ГТК, — должны соответствовать принципу: строго, но справедливо».
  • Вчера, 19:40
  • DTV
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