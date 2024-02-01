Более 50 лет не ремонтировалась дорога по улице Космонавтов в Бендерах. Ее планируют расширить и отремонтировать. До сих пор просто латали ямы, которых меньше не становилось. До замены дорожного покрытия здесь нужно поменять инженерные коммуникации. Их срок тоже приблизился к полувековой отметке. Водопровод и канализация протянуты под всей дорогой. планируют расширить и отремонтировать.
«Нам удалось уже на 2024-й год спланировать работу так, что водоканал приступает к работам по замене коммуникаций. Это включено у них в инвестпрограмму с разбивкой на три года, то есть в этом году они часть сетей меняют, это порядка 500 погонных метров. В следующем — тоже 500 и в 2026-м еще 300 метров», — отметил в интервью Бендерскому телевидению заместитель Главы Госадминистрации города Бендеры по жилищно-коммунальным вопросам и строительству.
Дорога по Космонавтов — больше тысячи двухсот метров. Из-за замены коммуникаций ремонтировать ее будут три года. Появятся здесь и парковочные карманы. Сейчас автовладельцы оставляют машины у обочины. Это затрудняет проезд маршрутных такси и другого транспорта. Стоянки поблизости нет.
Напомним, большую парковку на 160 мест уже открыли осенью в центре, по Советской. Рядом магазины «Хай-Тек» и «Виктория», городская стоматология и вещевой рынок. Оставлять авто здесь можно круглосуточно, пока бесплатно, но скоро за парковку придется платить. Уже установили платежные терминалы.