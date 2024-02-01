По информации, озвученной тираспольским главой, доходы местного бюджета превысили плановые показатели и составили 513,6 миллионов рублей. Из них почти 450 миллионов – собственные средства, 40 миллионов – субсидии на развитие дорожной отрасли, 25 миллионов – деньги из республиканской казны. Израсходовано за год 520 миллионов, 300 миллионов из которых – на финансирование социально-защищенных статей, сообщает пресс-служба главы государства.
Население Тирасполя – 127282 человека. Женщин почти на 10% больше, чем мужчин. 2023 год рождения у 957 тираспольчан. Число появившихся в отчетном периоде мальчиков и девочек практически равное: 478 и 479, соответственно. В 14 семьях родились двойни. Отдельно ведется учет демографии Днестровска (у двух городов общая госадминистрация). Здесь проживает 9520 человек. Родились 33 малыша – 24 мальчика и 9 девочек.
В столице функционирует 59 учреждений образования с общим охватом детей 13910 человек: 32 детских сада, 12 общеобразовательных школ, три – с гимназическими классами, четыре организации допобразования, три коррекционных учреждения, гимназия, лицей, детский дом, УПЦ, ЦСВР. Еще семь учебно-воспитательных заведений в Днестровске. Финансирование образовательной сферы составило без малого 270 миллионов рублей. При этом доходы от оказания платных услуг превысили три миллиона. Питанием за счет государства был обеспечен 2631 ребенок. В прошлом году тираспольские образовательные учреждения посещал 131 ребенок из семей, прибывших из Украины. Доступно для них и дополнительное образование. Кроме того, 67 таким ученикам выданы на безвозмездной основе школьные принадлежности.
На сферу культуры в 2023 году в Тирасполе было выделено 3,2 миллиона рублей. Больше половины этой суммы израсходовали на обновление оборудования. За счет ФКВ отремонтировали клуб села Кременчуг (1,2 миллиона рублей). Закупили новые костюмы. За год в столице проведено 1461 мероприятие, в Днестровске – 246.
Спортивный сектор представлен в Тирасполе семью спортивными школами (30 видов спорта, 289 учебных групп, 3352 учащихся). Годовое финансирование спортивной сферы – 24 миллиона рублей. Из крупных инфраструктурных проектов – реконструкция городского бассейна, стадиона и катка. Олег Довгопол сообщил, что тираспольские спортсмены участвовали в течение года в 689 соревнованиях, в том числе международных, завоевав 1558 наград высшего достоинства, 1342 – за второе место, 1379 – за третье. В Днестровске функционирует одна спортшкола, в которой занимаются 488 человек. Из местного бюджета на спортивные расходы было выделено 1,3 миллиона рублей. Идет капитальный ремонт днестровского стадиона. Отдельно глава города упомянул лагерь «Спартак». Оздоровление за сезон в нем прошли почти тысяча ребят.
Важный блок доклада – экономика. Столичными предприятиями произведено промышленной продукции на 3,38 миллиарда рублей, днестровскими – на 3,5 миллиарда. Заметен рост днестровского производства, по сравнению с 2022 годом, в электроэнергетике, машиностроении, металлообработке. В Тирасполе открыто 180 объектов в сфере торговли и услуг (на 65% больше, чем годом ранее). При этом свернул деятельность 81 объект (вдвое больше, чем в 2022 году). Выдано 782 разрешения на выносную торговлю (+7%). Проведено 14 сельскохозяйственных ярмарок. Работали 7739 предпринимателей, общая сумма внесенных платежей за патент – 14,8 миллионов рублей (почти на 15% больше, чем в 2022-м). А вот днестровское предпринимательство демонстрирует спад: в местный бюджет от патентщиков поступило 75 тысяч рублей, что на 127 тысяч меньше, чем в предыдущем году. На убыль пошла и динамика в сфере торговли: открыто 8 объектов (в 2022 году – 11).
В транспортной сфере столицы задействовано 19 троллейбусов, 127 маршрутных и 270 легковых такси. Городская сеть – 29 маршрутов регулярного сообщения. Ее обслуживают шесть предприятий-перевозчиков. Электротранспортом тираспольчане и гости города воспользовались 5666600 раз. Оплачено пассажирами 1811000 поездок. Доход – 4620270 рублей. Все показатели чуть выше 2022 года. В отчетном периоде проведен капитальный ремонт одного троллейбуса, специализированных автомобилей и спецтехники, системы отопления, производственных помещений и административных зданий ТТУ. Кроме того, реконструирована контактная сеть по улице Мира, обновлено 10 и установлено четыре новых остановочных павильона. Государственные затраты на погашение убытков ТТУ превысили 14 миллионов рублей. Олег Довгопол отметил целесообразность направления средств на приобретение современных электробусов, которые если и не заменят полностью троллейбусное сообщение, то станут выгодной и эффективной альтернативой.
Что касается господдержки молодых семей: по 61 заявлению принято положительное решение, заключено 46 договоров, фактически заселились в собственное жилье 40 семей. Кроме того, на данный момент действует 19 кредитных договоров, один из которых заключен в 2023 году (условия – 100 тысяч рублей под 1% на 5 лет).
Не обошли вниманием правоохранительную сферу. За год в Тирасполе зарегистрировано 982 преступления, расследовано 985 уголовных дел. Зафиксировано 39 ДТП, в которых погибли шесть человек. Выявлено 16615 нарушений ПДД. 129 водителей лишены права управления транспортными средствами. За год произошло 67 пожаров, в которых погибли 9 человек. Материальный ущерб превысил 3,2 миллиона рублей.
110 миллионов рублей было вложено в минувшем году в обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры столицы. В 25 многоэтажных домах Тирасполя капитально отремонтировали кровли и фасады, в двух – заменили инженерные сети. Приведены в порядок 36 подъездов. Проводились работы по ремонту и замене лифтов. В 53 домах заменили оконные блоки.
Продолжает работу, увеличивая производственные обороты, линия по сортировке ТБО. Комплекс оборудовали газогенераторным котлом большой производительности. Топливо – прессованные отходы и дрова.
Проведен большой объем работ по озеленению: засеяно 6972 квадратных метра газонов, высажено 10 тысяч единиц цветов.
Ремонтные работы проведены на 77190 квадратах дорожного полотна. Плюс к этому – 17432 квадратных метра дорожного покрытия, приведённого в порядок по программе ООО «Шериф».
Сумма вложений по линии ФКВ в столичную социнфраструктуру превысила 44 миллиона рублей. По муниципальной программе капремонта выделено 27 миллионов рублей. В нее попали 41 образовательное учреждение, по три спортивных и культурных, а также три админздания. Почти такая же сумма выделена на капитальное строительство четырех объектов: полигон ТБО, стадион школы №8, система орошения по центральной улице столицы и возведение ограждения по улице Мира.
Олег Довгопол упомянул в докладе, что в Тирасполе отремонтированы все опорные пункты УВД. Рассказал также, что сборы на ледовом катке в 2023 году составили миллион рублей. Это две трети доходов, которые получил городской стадион, составной частью которого является каток. Глава города выразил уверенность, что после реконструкции спортивный комплекс в целом будет самоокупаемым.
Докладчик отметил, что озвучил общие данные – без детализации. Сводная отчетная информация по итогам деятельности тираспольской и днестровской госадминистрации представлена на 649 страницах. Экземпляры отчетов предоставлены Президенту, Правительству ПМР, Верховному Совету.
По завершении доклада главе столицы были адресованы вопросы. Спрашивали о мерах, принимаемых для решения проблем стихийных свалок, бродячих животных, доступности общественного транспорта для жителей Кировского и других удаленных от центра микрорайонов. Интересовались перспективами обновления и развития лагеря «Спартак», а также дальнейшими планами в реализации программы строительства доступного жилья.
Оценку деятельности тираспольской госадминистрации дал Президент. Работа признана удовлетворительной. Вадим Красносельский прокомментировал многие аспекты, озвученные докладчиком, и дал пояснения и рекомендации по вопросам, поднятым в дискуссионной части совещания. Руководитель страны отметил высокий уровень взаимодействия столичной администрации с различными госорганами, ведомствами, общественностью, подчеркнув, что немаловажна в этом вопросе роль конкретного человека – в данном случае главы города.