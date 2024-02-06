Фото: KAZAKHSTAN'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля отправил правительство страны во главе с премьером Алиханом Смаиловым в отставку, говорится в сообщении на сайте президента республики. Исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана возложено на Романа Скляра, который ранее занимал должность первого вице-премьера. Все остальные министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Официальных объяснений о причинах смены кабинета министров на момент сдачи материала не поступало, сообщает vedomosti.ru.
Пресс-секретарь Токаева Берик Уали в комментарии агентству «Казинформ» заявил, что президент страны рассмотрит кандидатуру премьера, которую представит правящая партия «Аманат». Если Токаев одобрит ее, то затем внесет на рассмотрение мажилиса (нижняя палата парламента), после чего следующим шагом будет формирование нового состава правительства.
Перед сообщением об отставке пресс-служба президента Казахстана анонсировала, что 7 февраля Токаев проведет расширенное заседание правительства. Известно, что на нем должны рассмотреть итоги 2023 г. и обозначить основные задачи на 2024 г.
Сам Смаилов после новости об отставке опубликовал пост, в котором поблагодарил Токаева за оказанное доверие возглавить правительство «в очень непростое время» – в январе 2022 г., во время массовых протестов и беспорядков в стране. Одним из его первых действий стало введение госрегулирования цен на топливо, которое проводилось 180 дней. Кроме того, Смаилов привел достижения своего кабмина – по итогам 2023 г. рост экономики Казахстана составил 5,1%, а инфляция была снижена в 2 раза. Активы Нацфонда, по его данным, увеличились за 2023 г. на $4 млрд и превысили $60 млрд.
Предыдущий раз правительство Казахстана уходило в отставку в соответствии с конституцией страны в марте 2023 г., после выборов в мажилис, но Смаилов тогда сохранил свой пост. Теперь временным главой правительства стал 52-летний Скляр, который, согласно информации СМИ, единственный член нынешнего кабмина с русскими корнями. Он уроженец города Павлодара, а учился в том числе в Московском институте современного бизнеса на экономиста. Ранее он был вице-министром транспорта и коммуникаций, депутатом парламента, вице-министром национальной экономики, первым замглавы министерства по инвестициям, министром индустрии и инфраструктурного развития, а в 2019 г. стал заместителем премьера.
Отставка правительства стала неожиданным событием, несмотря на то что она прогнозировалась, считает старший научный сотрудник центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Фигура Смаилова изначально считалась временной, так как он получил пост из-за январского кризиса 2022 г., говорит Притчин. По словам эксперта, тогда Токаев полностью получил контроль над управлением государством и затем сформировал по-настоящему «свое» правительство.
Несмотря на то что тема отставки Смаилова неоднократно поднималась в СМИ в последние два года, его позиция оставалась достаточно устойчивой. Правительство не достигло удовлетворительных результатов в вопросе реформирования экономики Казахстана, но для Токаева Смаилов оставался очень удобной фигурой как партнер и исполнитель заданной политической линии, потому весомых причин для его снятия с должности долго не возникало, считает Притчин.
При этом основные задачи, поставленные перед правительством Смаилова, так и не были достигнуты, подчеркивает Притчин. На данный момент не решена проблема инфляции и девальвации тенге. Смаилов не добился серьезного прорыва в вопросе ЖКХ, проблемном по всей стране. Также сохранились серьезные инфраструктурные ограничения, необходимость развития системы образования и здравоохранения на юге Казахстана, где из-за серьезного перенаселения у жителей не удовлетворяются базовые потребности.
Отставка Смаилова ожидалась уже давно: он был одним из самых непопулярных чиновников Казахстана последних двух лет, говорит заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран Содружества независимых государств (СНГ) Андрей Грозин. Он убежден, что с самого начала не ожидалось, что Смаилов задержится на этой должности. Многие казахстанские эксперты отмечали, что по своей эффективности и возможности создать единую команду Смаилов не соответствовал требованиям Токаева, которые тот оглашал в течение последних двух лет, говорит эксперт. Глава государства требовал от премьера и от экономического блока правительства выработать новую «прорывную» стратегию, чтобы выйти из стагнации, а также снизить инфляцию, поясняет он. И по итогам 2023 г. ситуация улучшилась, так как он начинался с инфляции в 20%, а закончился на уровне около 9–10%. Более того, в целом при Смаилове макроэкономические показатели страны давали больше поводов для оптимизма, чем для пессимизма, считает Грозин. Но нынешняя экономическая турбулентность приводит к запросу по созданию новых моделей работы казахстанской экономики, а Смаилов создать такую стратегию оказался не способен из-за недостатка опыта. Фигура Скляра во главе правительства – временное решение, уже 7 февраля можно ожидать новые кадровые назначения.