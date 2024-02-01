Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой считает, что экономические возможности, которые откроются перед Молдовой после присоединения к ЕС, побудят жителей Приднестровья также выступить за интеграцию в Евросоюз. Таким образом глава молдавского МИД, который находится с визитом в Бухаресте, прокомментировал в интервью агентству Agerpres заявление президента Майи Санду о том, что Молдова может присоединиться к ЕС в два этапа: сначала без Приднестровья, а позднее включить и этот регион, передает ТАСС.
"Возможности, которые открываются перед Республикой Молдова в контексте европейской интеграции, широки - экономические возможности, структурные фонды для развития наших сел и городов. И, конечно же, наши граждане с левого берега Днестра захотят воспользоваться этими новыми возможностями", - уверен вице-премьер.
"Мы будем прилагать неослабевающие усилия, чтобы приблизить момент реинтеграции Республики Молдова, - подчеркнул при этом Попшой. - Поэтому мы верим, что она может быть достигнута до присоединения [Молдавии к ЕС]".
В середине декабря 2023 года президент Майя Санду заявила в интервью информационному порталу "Голос Бессарабии", что сначала к ЕС могут присоединиться территории на правом берегу Днестра.
"Хочется, чтобы у нас получилось реинтегрировать страну мирным путем перед вступлением в ЕС. Однако это зависит не только от нас, - сказала она. - Второй сценарий менее оптимистичный. Он предусматривает возможность вступления в ЕС в два этапа".